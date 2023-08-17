Каспаров розкритикував опозицію в РФ

Російський опозиціонер Гаррі Каспаров. Фото: google

Радикальні опозиціонери у РФ переконані, що кремлівський режим потрібно валити, оскільки домовитися з ним неможливо. В той час більшість російської опозиції діють так, як цього дозволяє влада, не виходячи при цьому за рамки.

Про це розповів російський опозиціонер та екс-чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров в інтерв'ю для РБК-Україна.

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На думку Каспарова, "опозиційне ядро" у РФ було сформоване ще у 2011-2013 роках у період виборів на Болотній площі. Однак, режим Кремля був в рази стійкіший.

"Об'єктивно, зараз оцінюючи ситуацію, треба сказати, що ні — шансу цього не було, бо стійкість режиму була набагато вищою. І це навіть пов'язано не лише з тим, що протести все-таки не вийшли за межі великих міст і російського середнього класу, який був явно на той момент незадоволений фактично довічним правлінням Путіна. Повернення Путіна багато в чому спровокувало ці виступи", — каже Каспаров.

Він додав, що тоді більшість опозиції намагались повпливати на владу. В той час як радикальна вже знала, що домовитися з Кремлем неможливо і не має сенсу. Каспаров вважає, що під час протестів у той період була можливість скасувати результати виборів. Але опозиція РФ прийняла "правила гри".

"Останнім політиком, який намагався щось робити, був Борис Нємцов. Що сталося з ним, ми всі знаємо. А решта просто прийняла правила гри. Вся історія протестів Навального — це функціонування всередині дозволених рамок", — підкреслив Каспаров.

Думка політиків на Заході

Як стверджує колишній чемпіон шахів, коли він виїхав за кордон разом з Борисом Нємцовим та Володимиром Кара-Мурзою, то намагалися і далі протистояти режиму Путіна. Однак, більшість політиків на Заході вважали, що з диктатором потрібно домовлятися.

Нагадаємо, до Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.

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