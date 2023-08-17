Каспаров раскритиковал оппозицию в РФ

Российский оппозиционер Гарри Каспаров. Фото: google

Радикальные оппозиционеры в РФ убеждены, что кремлевский режим нужно валить, поскольку договориться с ним невозможно. В то время большинство российской оппозиции действуют так, как этого разрешают власти, не выходя при этом за рамки.

Об этом рассказал российский оппозиционер и экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью РБК-Украина.

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По мнению Каспарова, "оппозиционное ядро" в РФ было сформировано еще в 2011-2013 годах в период выборов на Болотной площади. Однако режим Кремля был более устойчивым.

"Объективно, сейчас оценивая ситуацию, надо сказать, что нет — шанса этого не было, потому что устойчивость режима была намного выше. И это даже связано не только с тем, что протесты все-таки не вышли за пределы крупных городов и российского среднего класса, который был явно на тот момент недоволен фактически пожизненным правлением Путина. Возвращение Путина во многом спровоцировало эти выступления", — говорит Каспаров.

Он добавил, что тогда большинство оппозиции пытались повлиять на власть. В то время как радикальная уже знала, что договориться с Кремлем невозможно и бессмысленно. Каспаров считает, что во время протестов в тот период была возможность отменить результаты выборов. Но оппозиция РФ приняла "правила игры".

"Последним политиком, пытавшимся что-то делать, был Борис Немцов. Что произошло с ним, мы все знаем. А остальные просто приняли правила игры. Вся история протестов Навального — это функционирование внутри разрешенных рамок", — подчеркнул Каспаров.

Мнение политиков на Западе

Как утверждает бывший чемпион шахмат, когда он выехал за границу вместе с Борисом Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой, то пытались и дальше противостоять режиму Путина. Однако большинство политиков на Западе считали, что с диктатором нужно договариваться.

Напомним, в Россию вернулось "августовское проклятие". В прошлые годы последний месяц лета в РФ встречался с тревогой. Местные все чаще стали говорить о "проклятии", чтобы объяснить большое количество смертельных аварий, терактов или обострений войны.

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