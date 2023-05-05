Казахстан заборонить перевезення нафтопродуктів у порт Тамань після пожежі, — Reuters
З 8 травня керівництво залізниць Казахстану забороняє транспортування нафти і нафтопродуктів до російського чорноморського порту Тамань. Там 3-го травня горіла нафтобаза.
ПРо це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з відповідним розпорядженням.
За інформацією агентства, документ розіслали вантажоперевізникам, причини заборони в ньому не розкриваються.
Повідомляється, що з середи "Российские железные дороги" також обмежили залізничні постачання в Тамань.
Пожежа в Тамані
Пожежа на нафтовій базі у Краснодарському краї біля порту Тамань сталася 3 травня.
Порт Тамань в РФ – важливий транспортний вузол
2022 року через порт пройшли 7,3 мільйона тонн нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу з Росії, Казахстану й Киргизстану.
Місто розташоване поблизу Кримського (Керченського) мосту, через нього здійснюється також постачання нафтопродуктів до окупованого Росією Криму.
Нагадаємо, 3 травня, у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю сталася пожежа на резервуарі із нафтопродуктами. Росіяни заявили, що вона виникла через падіння безпілотного літального апарата.