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Казахстан заборонить перевезення нафтопродуктів у порт Тамань після пожежі, — Reuters

5 травня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Казахстан заборонить перевезення нафтопродуктів у порт Тамань після пожежі, — Reuters
Палає нафтобаза у Росії 3 травня 2023 року. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З 8 травня керівництво залізниць Казахстану забороняє транспортування нафти і нафтопродуктів до російського чорноморського порту Тамань. Там 3-го травня горіла нафтобаза.

ПРо це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з відповідним розпорядженням.

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За інформацією агентства, документ розіслали вантажоперевізникам, причини заборони в ньому не розкриваються.

Повідомляється, що з середи "Российские железные дороги" також обмежили залізничні постачання в Тамань.

Пожежа в Тамані

Пожежа на нафтовій базі у Краснодарському краї біля порту Тамань сталася 3 травня.

Порт Тамань в РФ – важливий транспортний вузол

2022 року через порт пройшли 7,3 мільйона тонн нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу з Росії, Казахстану й Киргизстану.

Місто розташоване поблизу Кримського (Керченського) мосту, через нього здійснюється також постачання нафтопродуктів до окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, 3 травня, у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю сталася пожежа на резервуарі із нафтопродуктами. Росіяни заявили, що вона виникла через падіння безпілотного літального апарата.

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