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Казахстан запретит перевозку нефтепродуктов в порт Тамань после пожара, — Reuters

5 мая 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Казахстан запретит перевозку нефтепродуктов в порт Тамань после пожара, — Reuters
Пылает нефтебаза в России 3 мая 2023 года. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С 8 мая руководство железных дорог Казахстана запрещает транспортировку нефти и нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань. Там 3 мая горела нефтебаза.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующим распоряжением.

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По информации агентства, документ разослали грузоперевозчикам, причины запрета в нем не раскрываются.

Сообщается, что со среды "Российские железные дороги" также ограничили железнодорожные поставки в Тамань.

Пожар в Тамани

Пожар на нефтяной базе в Краснодарском крае возле порта Тамань произошел 3 мая.

Порт Тамань в РФ – важный транспортный узел

В 2022 году через порт прошли 7,3 миллиона тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа из России, Казахстана и Кыргызстана.

Город расположен вблизи Крымского (Керченского) моста, через него осуществляется также поставка нефтепродуктов в оккупированный Россией Крым.

Напомним, 3 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошел пожар на резервуаре с нефтепродуктами. Россияне заявили, что она возникла из-за падения беспилотного летательного аппарата.

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