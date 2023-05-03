Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У РФ заявили, що пожежа на нафтобазі в Краснодарському краю сталася через падіння БпЛА arrow

У РФ заявили, що пожежа на нафтобазі в Краснодарському краю сталася через падіння БпЛА

3 травня 2023 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ заявили, що пожежа на нафтобазі в Краснодарському краю сталася через падіння БпЛА
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 травня, у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю сталася пожежа на резервуарі із нафтопродуктами. Росіяни заявили, що вона виникла через падіння безпілотного літального апарата.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Пожежа на нафтобазі в РФ

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв розповів, що займання резервуара серйозне. Для ліквідації пожежі використовують пінну атаку. 

За його словами, ситуація в селищі Волна не потребує евакуації жителів. 

"Зараз із вогнем борються 188 осіб. До гасіння залучили п'ять пожежних поїздів", — повідомив Кондратьєв.

Нагадаємо, у селищі Темрюк, що в Краснодарського краю у Росії, був приліт по нафтобазі. Там розгорілася сильна пожежа.

Також ми писали, що у Брянській області Російської Федерації залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами.

Додамо, ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB