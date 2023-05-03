У РФ заявили, що пожежа на нафтобазі в Краснодарському краю сталася через падіння БпЛА

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 3 травня, у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю сталася пожежа на резервуарі із нафтопродуктами. Росіяни заявили, що вона виникла через падіння безпілотного літального апарата.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв розповів, що займання резервуара серйозне. Для ліквідації пожежі використовують пінну атаку.

За його словами, ситуація в селищі Волна не потребує евакуації жителів.

"Зараз із вогнем борються 188 осіб. До гасіння залучили п'ять пожежних поїздів", — повідомив Кондратьєв.

Нагадаємо, у селищі Темрюк, що в Краснодарського краю у Росії, був приліт по нафтобазі. Там розгорілася сильна пожежа.

Також ми писали, що у Брянській області Російської Федерації залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами.

Додамо, ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.