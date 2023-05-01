В Росії невідомі особи підірвали лінію електропередач

Підірвана ЛЕП у Ленінградській області. Фото: росЗМІ

У Ленінградській області підірвали лінію електропередач. Наразі невідомо, хто це зробив.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Опору атакували в Сусанинському поселенні Гатчинського району. Електропостачання не було порушено.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що на сусідній опорі знайшли вибуховий пристрій. За його словами, виявлений предмет на другій опорі ЛЕП уже знешкодили.

Підірвана ЛЕП в Росії. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Також ми писали, що 12 квітня у Бєлгородській області заявили про черговий обстріл. Росіяни розповіли, що український безпілотник нібито атакував свинокомплекс за 3 км від кордону. Після цього заявили, що підприємство обстріляли.

Додамо, 11 квітня, російські Telegram-канали заявили, що "безпілотник із бомбою" атакував аеропорт Бєлгорода. Летовище вирішили закрити.