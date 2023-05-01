Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России неизвестные лица подорвали линию электропередач arrow

В России неизвестные лица подорвали линию электропередач

1 мая 2023 11:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России неизвестные лица подорвали линию электропередач
Подорванная ЛЭП в Ленинградской области. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ленинградской области взорвали линию электропередач. Пока неизвестно, кто это сделал.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В России взорвали ЛЭП

Опору атаковали в Сусанинском поселении Гатчинского района. Электроснабжение не было нарушено.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на соседней опоре нашли взрывное устройство. По его словам, обнаруженный предмет на второй опоре ЛЭП уже обезвредили.

Подорванная ЛЭП в Ленинградской области. Фото: росСМИ
Подорванная ЛЭП в России. Фото: росСМИ

Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Также мы писали, что 12 апреля в Белгородской области заявили об очередном обстреле. Россияне рассказали, что украинский беспилотник якобы атаковал свинокомплекс в 3 км от границы. После этого заявили, что предприятие было обстреляно.

Добавим, 11 апреля, российские Telegram-каналы заявили, что "беспилотник с бомбой" атаковал аэропорт Белгорода. Аэродром решили закрыть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас