В России неизвестные лица подорвали линию электропередач

Подорванная ЛЭП в Ленинградской области. Фото: росСМИ

В Ленинградской области взорвали линию электропередач. Пока неизвестно, кто это сделал.

Об этом сообщают росСМИ.

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Опору атаковали в Сусанинском поселении Гатчинского района. Электроснабжение не было нарушено.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на соседней опоре нашли взрывное устройство. По его словам, обнаруженный предмет на второй опоре ЛЭП уже обезвредили.

Подорванная ЛЭП в России. Фото: росСМИ

Напомним, вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Также мы писали, что 12 апреля в Белгородской области заявили об очередном обстреле. Россияне рассказали, что украинский беспилотник якобы атаковал свинокомплекс в 3 км от границы. После этого заявили, что предприятие было обстреляно.

Добавим, 11 апреля, российские Telegram-каналы заявили, что "беспилотник с бомбой" атаковал аэропорт Белгорода. Аэродром решили закрыть.