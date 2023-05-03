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В РФ заявили, что пожар на нефтебазе в Краснодарском крае произошел из-за падения БпЛА

3 мая 2023 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В РФ заявили, что пожар на нефтебазе в Краснодарском крае произошел из-за падения БпЛА
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 мая, в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края произошел пожар на резервуаре с нефтепродуктами. Россияне заявили, что он возник из-за падения беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщают росСМИ.

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Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что возгорание резервуара серьезное. Для ликвидации пожара используют пенную атаку.

По его словам, ситуация в поселке Волна не нуждается в эвакуации жителей.

"Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов", — сообщил Кондратьев.

Напомним, в поселке Темрюк, что в Краснодарском крае в России, был прилет по нефтебазе. Там разгорелся сильный пожар.

Также мы писали, что в Брянской области Российской Федерации железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами.

Добавим, вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

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