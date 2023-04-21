Казахстан збільшив експорт нафти в обхід Росії, — ЗМІ

Російські нафтопроводи. Фото: SCMP

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Казахстан продовжує нарощувати експорт нафти в обхід Росії. Таким чином Казахстан прагне зменшити свою залежність від країни-агресора.

Про це пише Reuters.

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Експорт нафти в обхід Росії

За підсумками першого кварталу казахстанські нафтові компанії поставили на зовнішні ринки 163,4 тисячі тонн нафти по Транскаспійському морському маршруту — з Порту Актау в Баку.

У порівнянні з тим же періодом минулого року експорт в обхід традиційного для Казахстану порту Новоросійська збільшився в шість разів.

Росія неодноразово блокувала вивезення казахстанської нафти через Чорне море, де знаходиться експортний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), посилаючись на екологічні ризики та пошуки мін часів Другої світової війни.

Зараз термінал КТК працює штатно, проте казахстанські компанії побоюються продавати сировину через російські порти, оскільки це буде порушенням санкцій.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2023 року нафтогазові прибутки Росії суттєво скоротилися. Таким став ефект від санкцій країн G7 щодо російської нафти, а також нафтопродуктів.

Також у Росії заявляють, що не зазнали фінансових втрат після запровадження західного ембарго на нафту. Стверджують, що це вдалося завдяки успішному перенаправленню ресурсу на інші ринки. В основному посприяли у цьому Індія та Китай. При цьому визнають, що доводиться скорочувати видобуток нафти та газу.