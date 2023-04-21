Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России, — СМИ

Российские нефтепроводы. Фото: SCMP

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Казахстан продолжает наращивать экспорт нефти в обход России. Таким образом, Казахстан стремится уменьшить свою зависимость от страны-агрессора.

Об этом пишет Reuters.

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Экспорт нефти в обход России

По итогам первого квартала казахстанские нефтяные компании поставили на внешние рынки 163,4 тысячи тонн нефти по Транскаспийскому морскому маршруту — из Порту Актау в Баку.

По сравнению с тем же периодом в прошлом году экспорт в обход традиционного для Казахстана порта Новороссийска увеличился в шесть раз.

Россия неоднократно блокировала вывоз казахстанской нефти через Черное море, где находится экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ссылаясь на экологические риски и поиск мин времен Второй мировой войны.

В настоящее время терминал КТК работает штатно, однако казахстанские компании опасаются продавать сырье через российские порты, поскольку это будет нарушением санкций.

Напомним, по итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России существенно сократились. Таков эффект от санкций стран G7 в отношении российской нефти, а также нефтепродуктов.

Также в России заявляют, что не понесли финансовые потери после введения западного эмбарго на нефть. Утверждают, что это удалось благодаря успешному перенаправлению ресурса на другие рынки. В основном помогли в этом Индия и Китай. При этом признается, что приходится сокращать добычу нефти и газа.