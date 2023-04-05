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Влада Казахстану визначилась, чи будуть арештувати путіна за його візит

5 квітня 2023 10:38
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Ермухамбет Конуспаєв
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У Казахстані заявили, що не підписували Римський статут МКС і відповідно дії цього документу на республіку не поширюється. Астана не бачить абсолютно ніяких перепон для візитів російського диктатора володимира путіна попри ордер на його арешт.

Про це заявив заступник міністра МЗС Казахстану Ермухамбет Конуспаєв російським пропагандистським виданням.

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У МЗС Казахстану заявили, що не бачить жодних перешкод для продовження роботи з керівництвом росії та організації візитів на найвищому рівні

"На нас дія Римського статуту Міжнародного кримінального суду не поширюється, тому у нас ніяких обмежень для поїздок немає. Якщо на вищому рівні ухвалять відповідне рішення роботи з керівництвом рф то звичайно ми будемо продовжувати працювати", — сказав Конуспаєв.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів, як довго діятиме рішення про ордер на арешт президента володимира путіна.

Термін дії цього рішення — довічний, пояснив Хан. Так само до кінця життя перебуватиме під загрозою арешту уповноважена з прав дитини в росії Марія Львова-Бєлова.

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