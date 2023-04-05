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Власти Казахстана определились, будут ли арестовать путина за его визит

5 апреля 2023 10:38
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Эрмухамбет Конуспаев
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В Казахстане заявили, что не подписывали Римский устав МКС и соответственно действия этого документа на республику не распространяются. Астана не видит абсолютно никаких препятствий для визитов российского диктатора владимира путина, несмотря на ордер на его арест.

Об этом заявил замминистра МИД Казахстана Эрмухамбет Конуспаев российским пропагандистским изданием.

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В МИД Казахстана заявили, что не видят никаких препятствий для продолжения работы с руководством россии и организации визитов на самом высоком уровне.

"На нас действие Римского устава Международного уголовного суда не распространяется, поэтому у нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне примут соответствующее решение работы с руководством россии, то конечно мы будем продолжать работать", — сказал Конуспаев.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан рассказал, как долго будет действовать решение об ордере на арест президента владимира путина.

Срок действия этого решения пожизненный, объяснил Хан. Также до конца жизни будет находиться под угрозой ареста уполномоченная по правам ребенка в россии Мария Львова-Белова.

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