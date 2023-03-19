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У Південній Африці взяли до уваги ордер на арешт путіна, куди він повинен приїхати на саміт

19 березня 2023 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вінсент Магвенья
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник президента Південної Африки Вінсент Магвенья заявив, що ПАР усвідомлює свої юридичні зобов'язання та бере до уваги ордер Міжнародного кримінального суду про арешт російського диктатора володимира путіна. Очікується, що президент рф відвідає 15-й саміт БРІКС, який відбудеться у серпні.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов’язання. Однак до саміту ми продовжуватимемо співпрацювати з різними відповідними зацікавленими сторонами", — сказав Магвенья.

Хоча офіційного підтвердження візиту путіна не було, однак очікується, що він візьме участь у 15-му саміті БРІКС у Південній Африці, як і в 2013 році.

"Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, який видав МКС", — наголосив Магвенья.

Речник президента додав, що Південна Африка зберігає прихильність та дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирно шляхом переговорів.

Нагадаємо, палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Також ми писали, що речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Вона заявила, що на території росії в цього органу "немає повноважень".

Додамо, Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт путіна. Президент наголосив, що це історична подія, яка стане початком відповідальності рф за всі злочини.

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