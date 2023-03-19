В Южной Африке приняли во внимание ордер на арест путина, куда он должен приехать на саммит

Винсент Магвенья

Представитель президента Южной Африки Винсент Магвенья заявил, что ЮАР осознает свои юридические обязательства и принимает во внимание ордер Международного уголовного суда об аресте российского диктатора владимира путина. Ожидается, что президент рф посетит 15-й саммит БРИКС, который состоится в августе.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать сотрудничать с разными соответствующими заинтересованными сторонами", — сказал Магвенья.

Хотя официального подтверждения визита путина не было, ожидается, что он примет участие в 15-м саммите БРИКС в Южной Африке, как и в 2013 году.

"Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, который выдал МКС", — подчеркнул Магвенья.

Представитель президента добавил, что Южная Африка сохраняет благосклонность и очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был решен мирно путем переговоров.

Напомним, палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

Также мы писали, что спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента рф владимира путина. Она заявила, что на территории россии у этого органа "нет полномочий".

Добавим, Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности рф за все преступления.