У кремлі відреагували на ордер на арешт путіна

Марія Захарова

Речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на те, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Вона заявила, що на території росії в цього органу "не має повноважень".

Про це повідомляються російські пропагандистські ЗМІ.

Реакція кремля

Захарова заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду "не мають жодного значення" для росії.

"Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов'язань щодо нього не несе. З цим органом росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", — сказала представниця МЗС росії.

Також на ордер на арешт російського диктатора відреагував речник президента рф Дмитро Пєсков.

"Обурювально, неприйнятно і нікчемно. Саме формулювання питання неприйнятне, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду, будь-які рішення його незначні з погляду права", — обурився Пєсков.

А от заступник секретаря Ради безпеки рф Дмитро Медведєв впевнений, що такий документ — пусте місце і ніякої серйозності чи загрози путіну він не несе.

"Немає потреби пояснювати, де слід скористатися цим документом", — заявив кремлівський алкоголік.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023

Також від коментарів не втримались і російські пропагандистки, Маргарита Симоньян і Ольга Скабєєва. Перша написала "дотепний" допис, як хоче подивитись на країну, яка перша заарештує путіна, а друга просто запостила картинку.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Окрім путіна, суд видав ордер і на арешт уповноваженої з прав дітей в рф Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.

Судді визнали наявність "достатніх підстав вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за вчинення воєнного злочину незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих територій України до російської федерації на шкоду українським дітям".