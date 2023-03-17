В кремле отреагировали на ордер на арест путина
Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Она заявила, что на территории россии у этого органа "нет полномочий".
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
-
Министр образования и науки Сергей Шкарлет уходит в отставку: детали
-
Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж
-
В Воздушных силах рассказали, что нужно ВСУ для эффективного контрнаступления
-
Предлагали эвакуацию из "горячих точек": в Киеве разоблачили мошенническую схему
-
Теперь не только Джонсон и Зеленский: Мюсли UA презентовали зажигательный трек с Джо Байденом
-
В Одесской области станет возможна мобильная вакцинация
-
Ордер на арест кремлевского диктатора: как отреагировали в Украине
-
Во время операции в Киевской области медик оставила салфетку в теле ребенка: детали
-
Суд в Гааге выдал ордер на арест путина: когда и где его смогут арестовать
-
Открытки со "стандартами русской красоты": компания Yves Rocher прокомментировала свою причастность
Реакция кремля
Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда "не имеют никакого значения" для россии.
"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", — сказала представительница МИД россии.
Также на ордер на арест российского диктатора отреагировал спикер президента россии Дмитрий Песков.
"Возмутительно, неприемлемо и ничтожно. Сама постановка вопроса неприемлема, мы не признаем юрисдикцию этого суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права", — возмутился Песков.
А вот заместитель секретаря Совета безопасности россии Дмитрий Медведев уверен, что такой документ — пустое место и никакой серьезности или угрозы пути он не несет.
"Нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом", — заявил кремлевский алкоголик.
Также от комментариев не удержались и российские пропагандистки, Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева. Первая написала "остроумное" сообщение, как хочет посмотреть на страну, которая первая арестует путина, а вторая просто запостила картинку.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Кроме путина, суд выдал ордер и на арест уполномоченной по правам детей в россии Марии Львовской-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.
Судьи признали наличие "достаточных оснований полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за совершение военного преступления незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в российскую федерацию в ущерб украинским детям".