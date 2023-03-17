В кремле отреагировали на ордер на арест путина

Мария Захарова

Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Она заявила, что на территории россии у этого органа "нет полномочий".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Реакция кремля

Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда "не имеют никакого значения" для россии.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", — сказала представительница МИД россии.

Также на ордер на арест российского диктатора отреагировал спикер президента россии Дмитрий Песков.

"Возмутительно, неприемлемо и ничтожно. Сама постановка вопроса неприемлема, мы не признаем юрисдикцию этого суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права", — возмутился Песков.

А вот заместитель секретаря Совета безопасности россии Дмитрий Медведев уверен, что такой документ — пустое место и никакой серьезности или угрозы пути он не несет.

"Нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом", — заявил кремлевский алкоголик.

Также от комментариев не удержались и российские пропагандистки, Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева. Первая написала "остроумное" сообщение, как хочет посмотреть на страну, которая первая арестует путина, а вторая просто запостила картинку.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Кроме путина, суд выдал ордер и на арест уполномоченной по правам детей в россии Марии Львовской-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

Судьи признали наличие "достаточных оснований полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за совершение военного преступления незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в российскую федерацию в ущерб украинским детям".