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В кремле отреагировали на ордер на арест путина

17 марта 2023 18:53
оновлено: 18:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мария Захарова
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Она заявила, что на территории россии у этого органа "нет полномочий".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда "не имеют никакого значения" для россии.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", — сказала представительница МИД россии.

Также на ордер на арест российского диктатора отреагировал спикер президента россии Дмитрий Песков.

"Возмутительно, неприемлемо и ничтожно. Сама постановка вопроса неприемлема, мы не признаем юрисдикцию этого суда, любые решения его ничтожны с точки зрения права", — возмутился Песков.

А вот заместитель секретаря Совета безопасности россии Дмитрий Медведев уверен, что такой документ — пустое место и никакой серьезности или угрозы пути он не несет.

"Нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом", — заявил кремлевский алкоголик.

Также от комментариев не удержались и российские пропагандистки, Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева. Первая написала "остроумное" сообщение, как хочет посмотреть на страну, которая первая арестует путина, а вторая просто запостила картинку.

скріншот

скріншот

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Кроме путина, суд выдал ордер и на арест уполномоченной по правам детей в россии Марии Львовской-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

Судьи признали наличие "достаточных оснований полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за совершение военного преступления незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в российскую федерацию в ущерб украинским детям".

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