Хакери зламали канал, де транслювалася святкова промова президента Ірану

Хакерська група Edaalate Ali закликала іранців зняти усі свої кошти з вітчизняних банків

У Ірані хакери зламали онлайн-трансляцію президента країни Ебрагіма Раїсі, який виголошував промову з нагоди 44-річчя ісламської революції. Хакери закликали іранців до загальнонаціональної акції протесту.

Про це повідомляє Radio Farda.

Виступ іранського президента

Президент Ірана Ебрагім Раїсі у своєму виступі до 44-річчя ісламської революції згадав нинішні антиурядові виступи.

Він заявив, що ці протести нібито є проєктом ворогів Ірану, які хочу зупинити розвиток країни.

Хакерська атака

Онлайн-трансляцію виступу, яка відбувалася на сервісі веб-телебачення Telewebion, пов’язаному з державним телебаченням Ірану, перервали хакери із угруповання Edaalate Ali.

Вони оприлюднили відео, в якому закликали громадян Ірану до загальнонаціональної акції протесту.

Зокрема, хакери запропонували в якості удару по режиму зняти усі кошти з іранських банків.

فیلم هک صدا و سیمای #جمهوری_اسلامی در حین فضولات بی فایده #جلاد_رییسی را در این پست مشاهده میکنید

هموطنان زیادی با جان و دل به ما کمک کردند تا این هک دقیقا در حین سخنرانی ملعون رییسی و قبل از #فراخوان_27_بهمن انجام شود (1/3) pic.twitter.com/iSbSeNAsOS — Edaalate Ali Official - عدالت علی (@EdaalateAli1400) February 11, 2023

Нагадаємо, у січні іранська валюта ріал впала до рекордно низького рівня стосовно долара. Це пов'язано з посиленням ізоляції й можливими санкціями ЄС проти Революційної гвардії та окремих високопосадовців.

Фото: скріншот