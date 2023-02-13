Хакери зламали канал, де транслювалася святкова промова президента Ірану

Хакери зірвали трансляцію виступу президента Ірану і закликали до повалення режиму
У Ірані хакери зламали онлайн-трансляцію президента країни Ебрагіма Раїсі, який виголошував промову з нагоди 44-річчя ісламської революції. Хакери закликали іранців до загальнонаціональної акції протесту.
Про це повідомляє Radio Farda.
-
Українська рапіристка здобула бронзову нагороду на Гран-прі FIE у Турині
-
В Одеському зоопарку обрали пару року: переможець не один
-
В Україні школярі таки не складатимуть ДПА: урядовий наказ набув чинності
-
Гауляйтеру Запоріжжя Балицькому готують заміну, — Федоров
-
Прокуратура у Дніпрі викрила ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами
-
В Україні рекордно зросли продажі автобусів: дані Укравтопрому
-
Допоможе у критичних ситуаціях: які документи мають бути в родинах військових обов'язково
-
"Іноагент" Дудь позбувся будинку в москві: скільки він за нього виручив
-
Мешканці семи житлових масивів Одеси спостерігають перебої з водопостачанням: в чому причина
-
Стоп хаотичній забудові столиці: суд за позовом Мінкульту виніс рішення на користь киян
Виступ іранського президента
Президент Ірана Ебрагім Раїсі у своєму виступі до 44-річчя ісламської революції згадав нинішні антиурядові виступи.
Він заявив, що ці протести нібито є проєктом ворогів Ірану, які хочу зупинити розвиток країни.
Хакерська атака
Онлайн-трансляцію виступу, яка відбувалася на сервісі веб-телебачення Telewebion, пов’язаному з державним телебаченням Ірану, перервали хакери із угруповання Edaalate Ali.
Вони оприлюднили відео, в якому закликали громадян Ірану до загальнонаціональної акції протесту.
Зокрема, хакери запропонували в якості удару по режиму зняти усі кошти з іранських банків.
فیلم هک صدا و سیمای #جمهوری_اسلامی در حین فضولات بی فایده #جلاد_رییسی را در این پست مشاهده میکنید— Edaalate Ali Official - عدالت علی (@EdaalateAli1400) February 11, 2023
هموطنان زیادی با جان و دل به ما کمک کردند تا این هک دقیقا در حین سخنرانی ملعون رییسی و قبل از #فراخوان_27_بهمن انجام شود (1/3) pic.twitter.com/iSbSeNAsOS
Нагадаємо, у січні іранська валюта ріал впала до рекордно низького рівня стосовно долара. Це пов'язано з посиленням ізоляції й можливими санкціями ЄС проти Революційної гвардії та окремих високопосадовців.
Фото: скріншот