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​​​Хакеры сорвали трансляцию выступления президента Ирана и призвали к свержению режима

13 февраля 2023 12:00
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Хакеры сломали канал, где транслировалась праздничная речь президента Ирана
Хакерская группа Edaalate Ali призвала иранцев снять все свои средства с отечественных банков
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Иране хакеры взломали онлайн-трансляцию президента страны Эбрагима Раиси, произносившего речь по случаю 44-летия исламской революции. Хакеры призвали иранцев к общенациональной акции протеста.

Об этом сообщает Radio Farda.

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Выступление иранского президента

Президент Ирана Эбрагим Раиси в своем выступлении к 44-летию исламской революции упомянул нынешние антиправительственные выступления.

Он заявил, что эти протесты якобы представляют собой проект врагов Ирана, которые хочу остановить развитие страны.

Хакерская атака

Онлайн-трансляцию выступления, проходившей на сервисе веб-телевидения Telewebion, связанном с государственным телевидением Ирана, прервали хакеры из группировки Edaalate Ali.

Они обнародовали видео, в котором призвали граждан Ирана к общенациональной акции протеста.

В частности, хакеры предложили в качестве удара по режиму снять все деньги с иранских банков.

Напомним, в январе иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Это связано с усилением изоляции и возможными санкциями ЕС против Революционной гвардии и отдельных чиновников.

Фото: скриншот

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