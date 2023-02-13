Хакеры сломали канал, где транслировалась праздничная речь президента Ирана

Хакеры сорвали трансляцию выступления президента Ирана и призвали к свержению режима
В Иране хакеры взломали онлайн-трансляцию президента страны Эбрагима Раиси, произносившего речь по случаю 44-летия исламской революции. Хакеры призвали иранцев к общенациональной акции протеста.
Об этом сообщает Radio Farda.
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Выступление иранского президента
Президент Ирана Эбрагим Раиси в своем выступлении к 44-летию исламской революции упомянул нынешние антиправительственные выступления.
Он заявил, что эти протесты якобы представляют собой проект врагов Ирана, которые хочу остановить развитие страны.
Хакерская атака
Онлайн-трансляцию выступления, проходившей на сервисе веб-телевидения Telewebion, связанном с государственным телевидением Ирана, прервали хакеры из группировки Edaalate Ali.
Они обнародовали видео, в котором призвали граждан Ирана к общенациональной акции протеста.
В частности, хакеры предложили в качестве удара по режиму снять все деньги с иранских банков.
فیلم هک صدا و سیمای #جمهوری_اسلامی در حین فضولات بی فایده #جلاد_رییسی را در این پست مشا— Edaalate Ali Official - عدالت علی (@EdaalateAli1400) February 11, 2023
هموطنان زیادی با جان و دل به ما کمک کردند تا این هک دقیقا در حین سخنرانی ملعون رییسی و قبل از #فراخوان_27_بهمن انجام شود (1/3) pic.twitter.com/iSbSeNAsOS
Напомним, в январе иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Это связано с усилением изоляции и возможными санкциями ЕС против Революционной гвардии и отдельных чиновников.
Фото: скриншот