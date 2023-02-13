Хакеры сломали канал, где транслировалась праздничная речь президента Ирана

Хакерская группа Edaalate Ali призвала иранцев снять все свои средства с отечественных банков

В Иране хакеры взломали онлайн-трансляцию президента страны Эбрагима Раиси, произносившего речь по случаю 44-летия исламской революции. Хакеры призвали иранцев к общенациональной акции протеста.

Об этом сообщает Radio Farda.

Выступление иранского президента

Президент Ирана Эбрагим Раиси в своем выступлении к 44-летию исламской революции упомянул нынешние антиправительственные выступления.

Он заявил, что эти протесты якобы представляют собой проект врагов Ирана, которые хочу остановить развитие страны.

Хакерская атака

Онлайн-трансляцию выступления, проходившей на сервисе веб-телевидения Telewebion, связанном с государственным телевидением Ирана, прервали хакеры из группировки Edaalate Ali.

Они обнародовали видео, в котором призвали граждан Ирана к общенациональной акции протеста.

В частности, хакеры предложили в качестве удара по режиму снять все деньги с иранских банков.

فیلم هک صدا و سیمای #جمهوری_اسلامی در حین فضولات بی فایده #جلاد_رییسی را در این پست مشا

هموطنان زیادی با جان و دل به ما کمک کردند تا این هک دقیقا در حین سخنرانی ملعون رییسی و قبل از #فراخوان_27_بهمن انجام شود (1/3) pic.twitter.com/iSbSeNAsOS — Edaalate Ali Official - عدالت علی (@EdaalateAli1400) February 11, 2023

Напомним, в январе иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Это связано с усилением изоляции и возможными санкциями ЕС против Революционной гвардии и отдельных чиновников.

Фото: скриншот