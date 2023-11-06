ХАМАС назвав кількість загиблих у секторі Гази

Мирні жителі сектору Гази плачуть. Фото: Fadi Whadi, Reuters

Міністерство охорони здоров'я Гази, яке під контролем ХАМАС, оголосило про загибель понад 10 тисяч людей внаслідок війни, яка розгорілася після атаки на Ізраїль 7 жовтня. Зокрема, загинуло кілька тисяч дітей.

Про це повідомляє The Guardian.

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Загиблі в секторі Гази

Згідно з інформацією від цього департаменту, кількість жертв у регіоні досягла 10 022 осіб, включаючи 4104 дітей. Однак підтвердження цих фактів від незалежних джерел немає.

У раніше опублікованих заявах голів головних міжнародних гуманітарних установ та благодійних організацій міститься заклик до негайного гуманітарного припинення вогню на території Гази.

Своєю чергою, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив думку, що дії ХАМАС не можуть бути виправданням для масового покарання палестинців.

ЦАХАЛ дозволив переміщення людей

Тим часом ізраїльські оборонні сили (ЦАХАЛ) оголосили у соціальних медіа про відновлення свободи пересування громадян між північною та південною частинами Гази.

"Попри те, що ХАМАС заважає гуманітарним операціям, що вживаються на користь мешканців Гази, і використовує вас як людський щит, сьогодні ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) знову відкривають прохід автошляхом Салах ад-Дін з 10 години ранку до 2 години дня", — прокоментував представник ізраїльської армії Авічай Адрі.

При цьому Адрі закликав використати цю можливість, щоб переїхати на південь, поза зоною Гази, заради безпеки.

Нагадаємо, що первинні дані Міністерства фінансів Ізраїлю вказують на те, що війна Ізраїлю з ХАМАС може коштувати країні приблизно 200 мільярдів шекелів, що еквівалентно 51 мільярду доларів. Також береться до уваги, що понад 350 тисяч покликаних із запасу військовослужбовців невдовзі мають відновити свою звичайну трудову діяльність.