ХАМАС назвал количество погибших в секторе Газа

Мирные жители сектора Газа плачут. Фото: Fadi Whadi, Reuters

Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, объявило о гибели свыше 10 тысяч человек в результате войны, которая разгорелась после атаки на Израиль 7-го октября. В частности погибло несколько тысяч детей.

Об этом сообщает The Guardian.

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Согласно информации от этого департамента, число жертв в регионе достигло 10 022 человек, включая 4104 детей. Однако подтверждения данных фактов от независимых источников отсутствуют.

В ранее опубликованных заявлениях глав главных международных гуманитарных учреждений и благотворительных организаций содержится призыв к незамедлительному гуманитарному прекращению огня на территории Газы.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что действия ХАМАС не могут служить оправданием для массового наказания палестинцев.

ЦАХАЛ разрешил перемещение людей

Тем временем, израильские оборонные силы (ЦАХАЛ) объявили в социальных медиа о восстановлении свободы передвижения граждан между северной и южной частями Газы.

"Несмотря на то, что ХАМАС мешает гуманитарным операциям, предпринимаемым в пользу жителей Газы, и использует вас в качестве человеческого щита, сегодня израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) вновь открывают проход по автодороге Салах ад-Дин с 10 часов утра до 2 часов дня", — прокомментировал представитель израильской армии Авичай Адри.

При этом Адри призвал использовать эту возможность, чтобы переехать на юг, вне зоны Газы, ради безопасности.

Напомним, что первичные данные Министерства финансов Израиля указывают на то, что война Израиля с ХАМАС может обойтись стране примерно в 200 миллиардов шекелей, что эквивалентно 51 миллиарду долларов. Также принимается во внимание, что свыше 350 тысяч призванных из запаса военнослужащих вскоре должны будут возобновить свою обыденную трудовую деятельность.