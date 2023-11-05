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В Израиле подсчитали, во сколько им обойдется война с ХАМАС

5 ноября 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Израиле подсчитали, во сколько им обойдется война с ХАМАС
Боевики ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Первичные данные Министерства финансов Израиля указывают на то, что война Израиля с ХАМАС может обойтись стране примерно в 200 миллиардов шекелей, что эквивалентно 51 миллиарду долларов. Также принимается во внимание, что свыше 350 тысяч призванных из запаса военнослужащих вскоре должны будут возобновить свою обыденную трудовую деятельность.

Об этом сообщает Calcalist.

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Этот прогноз делается на основе предположения о продолжительности военных действий в течение 8-12 месяцев и предполагает, что в конфликт не втянутся ливанская организация "Хезболла", Иран или Йемен, а также что около 350 тысяч мобилизованных военнослужащих израильского резерва скоро вернутся к своей обычной жизни и работе.

Согласно публикации, стоимость в 200 миллиардов шекелей, что составляет приблизительно 10% от общего ВВП страны, является "оптимистическим" расчетом. Из этих расходов половина предназначена для оборонительных нужд, достигая суммы в 1 миллиард шекелей ежедневно. 

Дополнительно, экономика может потерять 40-60 миллиардов шекелей в виде недополученных доходов, еще 17-20 миллиардов уйдут на поддержку бизнеса, а 10-20 миллиардов предназначаться на восстановление тех, кто пострадал от военных действий.

Напомним, что в центре скандала в Израиле оказался министр, ответственный за вопросы культурного наследия Амихай Элияху. Он заявил, что на Сектор Газа нужно сбросить ядерную бомбу, впрочем, власти страны резко осудили слова чиновника.

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