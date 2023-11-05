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В Ізраїлі підрахували, скільки їм коштуватиме війна з ХАМАС

5 листопада 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Ізраїлі підрахували, скільки їм коштуватиме війна з ХАМАС
Бойовики ХАМАС. Фото: Majdi Fathi/Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Первинні дані Міністерства фінансів Ізраїлю вказують на те, що війна Ізраїлю з ХАМАС може коштувати країні приблизно 200 мільярдів шекелів, що еквівалентно 51 мільярду доларів. Також береться до уваги, що понад 350 тисяч покликаних із запасу військовослужбовців невдовзі мають відновити свою звичайну трудову діяльність.

Про це повідомляє Calcalist.

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Цей прогноз робиться на основі припущення про тривалість військових дій протягом 8-12 місяців і передбачає, що в конфлікт не втягнуться ліванська організація "Хезболла", Іран або Ємен, а також близько 350 тисяч мобілізованих військовослужбовців ізраїльського резерву скоро повернуться до свого звичайного життя та роботі.

Згідно з публікацією, вартість 200 мільярдів шекелів, що становить приблизно 10% від загального ВВП країни, є "оптимістичним" розрахунком. З цих витрат половина призначена для оборонних потреб, досягаючи суми 1 мільярд шекелів щодня.

Додатково економіка може втратити 40-60 мільярдів шекелів у вигляді недоотриманих доходів, ще 17-20 мільярдів підуть на підтримку бізнесу, а 10-20 мільярдів призначаються на відновлення тих, хто постраждав від військових дій.

Нагадаємо, що у центрі скандалу в Ізраїлі опинився міністр, відповідальний за питання культурної спадщини Аміхай Еліяху. Він заявив, що на Сектор Газа потрібно скинути ядерну бомбу, втім, влада країни різко засудила слова чиновника.

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