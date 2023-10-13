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ХАМАС збирав кошти на підтримку через соцмережі у криптовалюті, — CNN

13 жовтня 2023 19:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ХАМАС збирав кошти на підтримку через соцмережі у криптовалюті, — CNN
Бойовики ХАМАСу. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Одним із найщедріших фінансових спонсорів ХАМАСу для здійснення терористичних актів став Іран. Проте слідчі виявили й інші джерела доходу — онлайн-донори, які надають підтримку в криптовалюті.

Про це пише СNN.

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Фінансування бойовиків через криптовалюту

Ще до того, як ХАМАС здійснив несподіваний напад на Ізраїль 7 жовтня, представники Департаменту юстиції у Вашингтоні проводили кримінальне розслідування щодо використання бойовиками криптовалюти через ймовірних осіб, які відмивали гроші.

Оприлюднені документи вказують, що це пов’язано з криптовалютними рахунками, пов’язаними з ХАМАСом, які уряд США конфіскував три роки тому.

Окремо криптовалютні адреси, за словами приватних аналітиків, коштують десятки мільйонів доларів. 

Обхід санкцій

Використання цифрової валюти є лише одним із багатьох способів, якими ХАМАС намагався зібрати кошти, уникаючи санкцій.

Відомо, що терористи використовували Facebook і X (Twitter), щоб оприлюднювати адреси своїх криптогаманців і розповідали людям, як робити пожертви.

Блокування фінансування

У вівторок, 10 жовтня, влада Ізраїлю оголосила про заморожування додаткових криптовалютних рахунків, які ХАМАС нібито використовував для збору пожертв під час конфлікту.

Окрім біткойнів, криптогаманці включали криптовалюти Ether, XRP, Tether та інші.

Невідомо, скільки грошей бойовики отримали у криптовалюті, але є докази того, що їм вдалося накопичити значні суми. 

Нагадаємо, що Ізраїльська армія ЦАХАЛ заявила, що терористи ХАМАС мають у своєму арсеналі зброю північнокорейського виробництва. Зокрема, це різні ракетні снаряди. 

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