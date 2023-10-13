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ХАМАС собирал средства в поддержку через соцсети в криптовалюте, — CNN

13 октября 2023 19:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ХАМАС собирал средства в поддержку через соцсети в криптовалюте, — CNN
Боевики ХАМАСа. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Одним из самых щедрых финансовых спонсоров ХАМАСа для совершения террористических актов стал Иран. Однако следователи обнаружили и другие источники дохода — онлайн-доноры, оказывающие поддержку в криптовалюте.

Об этом пишет СNN.

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Финансирование боевиков через криптовалюту

Еще до того, как ХАМАС совершил неожиданное нападение на Израиль 7 октября, представители Департамента юстиции в Вашингтоне проводили уголовное расследование по использованию боевиками криптовалюты из-за вероятных лиц, которые отмывали деньги.

Обнародованные документы указывают, что это связано с криптовалютными счетами, связанными с ХАМАСом, которые правительство США конфисковало три года назад.

Отдельно криптовалютные адреса, по словам частных аналитиков, стоят десятки миллионов долларов.

Обход санкций

Использование цифровой валюты лишь одним из многих способов, которыми ХАМАС пытался собрать средства, избегая санкций.

Известно, что террористы использовали Facebook и X (Twitter), чтобы обнародовать адреса своих криптокошельков и рассказывали людям, как делать пожертвования.

Блокировка финансирования

Во вторник, 10 октября, власти Израиля объявили о замораживании дополнительных криптовалютных счетов, которые ХАМАС якобы использовал для сбора пожертвований во время конфликта.

Кроме биткоинов, криптокошельки включали криптовалюты Ether, XRP, Tether и другие.

Неизвестно сколько денег боевики получили в криптовалюте, но есть доказательства того, что им удалось накопить значительные суммы.

Напомним, что Израильская армия ЦАХАЛ заявила, что террористы ХАМАС имеют в своем арсенале оружие северокорейского производства. В частности, это разные ракетные снаряды.

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