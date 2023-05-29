Хто привітав Ердогана з перемогою на виборах

Президент Туреччини Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

У неділю, 28 травня, Таїп Ердоган переміг на президентських виборах у Туреччині та очолив країну ще на п'ять років. З перемогою Ердогана привітали і президент Росії Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський.

Про це пише CNN.

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"Ми розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також на зміцнення співпраці заради безпеки та стабільності Європи", — написав Зеленський у Twitter.

Вітаю Президента Туреччини @RTErdogan з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

А в коментарях, опублікованих на вебсайті Кремля, Путін сказав, що вибори стали "явним доказом підтримки турецького народу" зусиль Ердогана "зміцнити державний суверенітет і проводити незалежну зовнішню політику".

Видання зазначає, що Ердоган прийняв вирішальний принцип балансування між Києвом і Москвою, широко відомий як "проукраїнський нейтралітет".

Нагадаємо, у неділю, 28 травня у Туреччині вперше в історії країни пройшов другий тур президентських виборів.

ЗМІ прогнозували, що ці вибори могли покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана, оскільки багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.

Однак в результаті Таїп Ердоган все ж переміг на президентських виборах та очолив країну ще на п'ять років.