Кто поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

В воскресенье, 28 мая, Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в Турции и возглавил страну еще пять лет. С победой Эрдогана поздравили и президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет CNN.

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"Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также на укрепление сотрудничества ради безопасности и стабильности Европы", — написал Зеленский в Twitter.

Поздравляю Президента Турции @RTERdogan по случаю победы на президентских выборах. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 28, 2023

А в комментариях, опубликованных на веб-сайте Кремля, Путин сказал, что выборы стали "явным доказательством поддержки турецкого народа" усилий Эрдогана "укрепить государственный суверенитет и проводить независимую внешнюю политику".

Издание отмечает, что Эрдоган принял решающий принцип балансировки между Киевом и Москвой, широко известный как "проукраинский нейтралитет".

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в Турции впервые в истории страны прошел второй тур президентских выборов.

СМИ прогнозировали, что эти выборы могли положить конец 20-летнему правлению действующего президента Тайипа Эрдогана, поскольку многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

Однако в результате Тайип Эрдоган все же победил на президентских выборах и возглавил страну еще пять лет.