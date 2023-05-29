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Кто поздравил Эрдогана с победой на выборах

29 мая 2023 10:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кто поздравил Эрдогана с победой на выборах
Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 28 мая, Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в Турции и возглавил страну еще пять лет. С победой Эрдогана поздравили и президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет CNN.

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"Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также на укрепление сотрудничества ради безопасности и стабильности Европы", — написал Зеленский в Twitter.   

А в комментариях, опубликованных на веб-сайте Кремля, Путин сказал, что выборы стали "явным доказательством поддержки турецкого народа" усилий Эрдогана "укрепить государственный суверенитет и проводить независимую внешнюю политику".

Издание отмечает, что Эрдоган принял решающий принцип балансировки между Киевом и Москвой, широко известный как "проукраинский нейтралитет".

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в Турции впервые в истории страны прошел второй тур президентских выборов.

СМИ прогнозировали, что эти выборы могли положить конец 20-летнему правлению действующего президента Тайипа Эрдогана, поскольку многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

Однако в результате Тайип Эрдоган все же победил на президентских выборах и возглавил страну еще пять лет.

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