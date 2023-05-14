Вибори у Туреччині можуть покласти край правлінню Ердогана, — ЗМІ

Чинний президент Туреччини Таїп Ердоган у день виборів 14 травня. Фото: REUTERS/Emilie Madi

У неділю, 14 травня, в Туреччині розпочались одні із найбільш значущих у 100-річній історії сучасної Туреччини вибори, які можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, голосування вирішить не тільки, хто керуватиме Туреччиною, 85-мільйонною країною-членом НАТО, але й те, куди рухається її економіка в умовах глибокої кризи вартості життя, а також форму її зовнішньої політики, яка прийняла непередбачувані повороти.

"Опитування громадської думки дають невелику перевагу головному супернику Ердогана Кемалю Кілічдароглу, який очолює альянс шести опозиційних партій, але якщо жодна з них не набере понад 50% голосів, 28 травня відбудеться другий тур виборів", — пише видання.

Агентство також підкреслило, що вибори відбуваються через три місяці після того, як землетруси на південному сході Туреччини забрали життя понад 50 тисяч людей. Багато людей у ​​постраждалих провінціях висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду, але мало доказів того, що проблема змінила спосіб голосування людей.

Нагадаємо, зовсім нещодавно стало відомо, що головний суперник глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана Кемаль Киличдароглу звинувачує Росію у втручанні у вибори. За його словами, росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", які були нібито викриті в Туреччині.