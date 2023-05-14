Выборы в Турции могут положить конец правлению Эрдогана, — СМИ

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в день выборов 14 мая. Фото: REUTERS/Emilie Madi

В воскресенье, 14 мая, в Турции начались одни из наиболее значимых в 100-летней истории современной Турции выборы, которые могут покончить с 20-летним правлением действующего президента Таипа Эрдогана.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, голосование решит не только, кто будет руководить Турцией, 85-миллионной страной-членом НАТО, но и то, куда движется ее экономика в условиях глубокого кризиса стоимости жизни, а также форму ее внешней политики, принявшей непредсказуемые повороты.

"Опросы общественного мнения дают небольшое преимущество главному сопернику Эрдогану Кемалю Килидароглу, который возглавляет альянс шести оппозиционных партий, но если ни одна из них не наберет более 50% голосов, 28 мая состоится второй тур выборов", — пишет издание.

Агентство также подчеркнуло, что выборы проходят через три месяца после того, как землетрясения на юго-востоке Турции унесли жизни более 50 тысяч человек. Многие люди в пострадавших провинциях выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства, но мало доказательств того, что проблема изменила способ голосования людей.

Напомним, совсем недавно стало известно, что главный соперник главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Киличдароглу обвиняет Россию во вмешательстве в выборы. По его словам, россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые были якобы разоблачены в Турции.