Кім Чен Ин страждає від безсоння: шпигуни виявили дві його залежності

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

За даними південнокорейської розвідки, є ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин може страждати від серйозного розладу сну. Також за ним уважно стежать на предмет можливого погіршення залежності від алкоголю та нікотину.

Про це пише видання Bloomberg.

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У середу 31 травня Національна розвідувальна служба (НРС) Південної Кореї повідомила законодавцям, що північнокорейська влада активно збирає за кордоном медичну інформацію про високопосадовців, які страждають на безсоння. Особливий інтерес у них викликає інформація щодо таких ліків, як золпідем, які зазвичай використовуються для лікування розладів сну.

Також відомо, що Північна Корея нещодавно імпортувала значну кількість іноземних сигарет, включаючи такі бренди, як Marlboro і Dunhill. Окрім того, вони придбали висококласні закуски, які традиційно подаються з алкоголем. А аналіз штучного інтелекту вказує на те, що вага Кіма нині становить приблизно 140 кг.

Про це повідомив Ю Санг-бум, депутат від правлячої Партії народної влади Південної Кореї та виконавчий секретар парламентського комітету з питань розвідки, під час спілкування з журналістами щодо змісту брифінгу НРС.

Також Ю заявив, що ситуація для північнокорейців погіршилася через збільшення дефіциту продовольства і різке зростання цін на зерно, які досягли найвищого рівня з моменту приходу Кіма до влади. Як наслідок, зросла кількість злочинів, самогубств і смертей від голоду.

Нагадаємо, у середу вранці Північна Корея спробувала запустити супутник на орбіту, але спроба виявилася невдалою. Інцидент призвів до помилкового попередження про надзвичайну ситуацію з боку уряду Сеула, що викликало паніку у Південній Кореї.