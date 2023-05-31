Ким Чен Ын страдает от бессонницы: шпионы обнаружили две его зависимости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

По данным южнокорейской разведки, есть признаки того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может страдать от серьезного расстройства сна. Также за ним внимательно следят на предмет возможного ухудшения зависимости от алкоголя и никотина.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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В среду 31 мая Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи сообщила законодателям, что северокорейские власти активно собирают за границей медицинскую информацию о высокопоставленных чиновниках, страдающих бессонницей. Особый интерес у них вызывает информация о таких лекарствах, как золпидем, обычно используемые для лечения расстройств сна.

Также известно, что Северная Корея недавно импортировала значительное количество иностранных сигарет, включая такие бренды как Marlboro и Dunhill. Кроме того, они приобрели высококлассные закуски, традиционно подающиеся с алкоголем. А анализ искусственного интеллекта указывает на то, что вес Кима составляет примерно 140 кг.

Об этом сообщил Ю Санг-бум, депутат от правящей Партии народной власти Южной Кореи и исполнительный секретарь парламентского комитета по разведке, во время общения с журналистами по содержанию брифинга НРС.

Также Ю заявил, что ситуация для северокорейцев ухудшилась из-за увеличения дефицита продовольствия и резкого роста цен на зерно, достигших наивысшего уровня с момента прихода Кима к власти. Как следствие, выросло количество преступлений, самоубийств и смертей от голода.

Напомним, в среду утром Северная Корея попыталась запустить спутник на орбиту, но попытка оказалась неудачной. Инцидент привел к ошибочному предупреждению о чрезвычайной ситуации со стороны правительства Сеула, что вызвало панику в Южной Корее.