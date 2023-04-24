Кірбі прояснив ситуацію щодо вступу України до НАТО

Координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: Reuters

Координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати політику НАТО щодо "відчинених дверей" і зазначив, що нічого не змінилося в цьому питанні. Однак він пояснив, що пріоритетом США зараз є відображення агресії Росії, тому вони не готові обговорювати вступ України до Альянсу.

Про це пише "Голос Америки".

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Що сказав Кірбі

Кірбі підкреслив, що рішення про вступ до НАТО має ухвалюватися між самою країною та Альянсом.

У відповідь на питання про те, чи покращилися критерії, які має виконати Україна для вступу до НАТО, Кірбі зазначив, що зараз США зосереджені на тому, щоб Україна могла ефективно чинити опір російській агресії. Він також підкреслив, що США прагнуть допомогти Україні досягти успіху на полі бою і за столом переговорів, коли і якщо президент Зеленський буде готовий до цього.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники з НАТО згодні в тому, що Україна стане членом Альянсу і зазначив, що Україна заслужила своє місце в НАТО. Однак він підкреслив, що наразі питання членства не є пріоритетом, оскільки найважливіше зараз забезпечити перемогу України над Росією.

Нагадаємо, що за словами Джона Кірбі, зараз США не розглядають передачу Україні F-16 найближчим часом. Зараз основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка буде потрібна найближчими тижнями або місяцями.