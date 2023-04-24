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Кирби прояснил ситуацию насчет вступления Украины в НАТО

24 апреля 2023 23:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кирби прояснил ситуацию насчет вступления Украины в НАТО
Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать политику НАТО в отношении "открытых дверей" и отметил, что ничего не изменилось в этом вопросе. Однако, он пояснил, что приоритетом США сейчас является отражение агрессии России, поэтому они не готовы обсуждать вступление Украины в Альянс в настоящее время.

Об этом пишет "Голос Америки".

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Что сказал Кирби

Кирби подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО должно приниматься между самой страной и Альянсом.

В ответ на вопрос о том, улучшились ли критерии, которые должна выполнить Украина для вступления в НАТО, Кирби отметил, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы Украина могла эффективно сопротивляться российской агрессии. Он также подчеркнул, что США стремятся помочь Украине добиться успеха на поле боя и за столом переговоров, когда и если президент Зеленский будет готов к этому.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны в том, что Украина станет членом Альянса и отметил, что Украина заслужила свое место в НАТО. Однако, он подчеркнул, что в настоящее время вопрос членства не является приоритетом, так как важнее всего сейчас обеспечить победу Украины над Россией.

Напомним, что по словам Джона Кирби, в настоящее время США не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.

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