Китай активно готується до нападу на Тайвань, — The Washington Times

Правитель Китаю Сі Цзіньпін. Фото: qz.com

У Китаї готуються до війни проти Тайваню найближчими місяцями. У країні також зміцнюють фінансову систему, щоб мати надійний захист від санкцій Заходу.

Про це заявив фінансовий аналітик, менеджер хедж-фонду і член правління Китайського центру Гудзонівського інституту Дж. Кайл Басс, передає The Washington Times.

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Підготовка Китаю

"Я думаю, дуже ймовірно, що він (правитель Китаю Сі Цзіньпін. — Ред.) вторгнеться на Тайвань. Я не військовий стратег чи аналітик. Я фінансовий аналітик. Дивлячись на всі написи на тому, що я називаю Великою стіною, здається, що вона рухається в одному напрямку", — пояснив він.

Коли може початися війна

За його словами, велика війна може статися вже за 12-18 місяців. Таку думку він висловив на тому, як Сі Цзіньпінь публічно промовляє свої заяви. Очільник Китаю, на думку Басса, ще з жовтня 2022 року показує, що для його є пріоритетом захопити Тайвань.

На підготовку Китаю до війни вказують такі фактори:

спроби змоделювати готовність китайської армії,

реалізація низки відповідних політичних заходів (видання партійних директив і нових законів),

низка фінансових заходів, здійсненних в тому ж контексті.

За словами аналітика, протягом останніх шість місяців у КНР зробили багато кроків, аби надійно захистити свої доларові активи від руйнівних санкцій США, які схожі з тими, які були введені проти РФ після початку повномасштабної війни в Україні.

Також у Пекіні почали позбуватися доларів, купуючи замість них золото. Крім того, китайці накопичують запаси зерна, що теж може бути ознакою підготовки до війни.

Як це попередити

Басс зазначає, що США повинні вже ввести руйнівні фінансові та економічні санкції, аби уникнути війни.

Він додав, якщо відключити Китай від міжнародної системи розрахунків за фінансовими транзакціями, відомої як SWIFT, то це зруйнує орієнтовану на експорт економіку Пекіна.

Нагадаємо, раніше китайські хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, які пов'язані із державними установами Західної Європи. Такі дії вони проводили для шпигунства.