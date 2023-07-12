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Китай влаштував найбільшу провокацію проти Тайваню за останні місяці

12 липня 2023 07:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Китай влаштував найбільшу провокацію проти Тайваню за останні місяці
Китайські військові літаки. Фото: Reuters/Jason Lee
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Літаки армії Китаю вкотре перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Це порушення фактичного кордону між КНР та Китайською республікою (Тайванем) стало наймасштабнішим із квітня.

Про це повідомляють міністерство оборони Тайваню та інформаційне агентство Bloomberg.

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Китайська повітряна провокація

Повітряні сили Китайської Народної Республіки влаштували чергову провокацію проти армії невизнаної Китайської Республіки (Тайваню).

Ця провокація стала найбільшою з квітня, коли на острів, на який претендує китайська комуністична влада, приїжджали з візитом топполітики з США та Канади.

Літаки в зоні ППО

32 китайські військові літаки у середу, 12 липня, зранку перетнули середину Тайванської протоки увійшли у зону ураження протиповітряною обороною Тайваню.

Цей фактичний повітряний кордон між двома Китаями, комуністичним та капіталістичним, було перетнуто відразу у двох місцях — на південному заході та сході.

Міноборони Тайваню про провокацію КНР
Міноборони Тайваню про провокацію КНР

Коментарі сторін

У Китаї заявили, що відбувався лише процес спільних навчань флоту та авіації.

Тайвань підкреслив, що уважно стежив за рухом літаків і суден, використовуючи, зокрема, берегові ракетні системи для ретельного контролю і можливої боротьби з порушниками.

Нагадаємо, що на початку червня китайський військовий корабель майже зіштовхнувся з есмінцем США в Тайванській протоці. 

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