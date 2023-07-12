Китай устроил самую большую провокацию против Тайваня за последние месяцы
Самолеты армии Китая в очередной раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Это нарушение фактической границы между КНР и Китайской республикой (Тайванем) стало самым масштабным с апреля.
Об этом сообщают министерство обороны Тайваня и информационное агентство Bloomberg.
Китайская воздушная провокация
Воздушные силы Китайской Народной Республики устроили очередную провокацию против армии непризнанной Китайской Республики (Тайваня).
Эта провокация стала самой большой с апреля, когда на остров, на который претендуют китайские коммунистические власти, приезжали с визитом топполитики из США и Канады.
Самолеты в зоне ПВО
32 китайских военных самолета в среду, 12 июля, утром пересекли середину Тайваньского пролива вошли в зону поражения противовоздушной обороной Тайваня.
Эта фактическая воздушная граница между двумя Китаями, коммунистическим и капиталистическим, была пересечена сразу в двух местах — на юго-западе и востоке.
Комментарии сторон
В Китае заявили, что происходил только процесс совместных учений флота и авиации.
Тайвань подчеркнул, что внимательно следил за движением самолетов и судов, используя, в частности, береговые ракетные системы для тщательного контроля и возможной борьбы с нарушителями.
Напомним, что в начале июня китайский военный корабль почти столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе.