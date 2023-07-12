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Китай устроил самую большую провокацию против Тайваня за последние месяцы

12 июля 2023 07:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Китай устроил самую большую провокацию против Тайваня за последние месяцы
Китайские военные самолеты. Фото: Reuters/Jason Lee
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Самолеты армии Китая в очередной раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Это нарушение фактической границы между КНР и Китайской республикой (Тайванем) стало самым масштабным с апреля.

Об этом сообщают министерство обороны Тайваня и информационное агентство Bloomberg.

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Китайская воздушная провокация

Воздушные силы Китайской Народной Республики устроили очередную провокацию против армии непризнанной Китайской Республики (Тайваня).

Эта провокация стала самой большой с апреля, когда на остров, на который претендуют китайские коммунистические власти, приезжали с визитом топполитики из США и Канады.

Самолеты в зоне ПВО

32 китайских военных самолета в среду, 12 июля, утром пересекли середину Тайваньского пролива вошли в зону поражения противовоздушной обороной Тайваня.

Эта фактическая воздушная граница между двумя Китаями, коммунистическим и капиталистическим, была пересечена сразу в двух местах — на юго-западе и востоке.

Минобороны Тайваня о провокации КНР
Минобороны Тайваня о провокации КНР

Комментарии сторон

В Китае заявили, что происходил только процесс совместных учений флота и авиации.

Тайвань подчеркнул, что внимательно следил за движением самолетов и судов, используя, в частности, береговые ракетные системы для тщательного контроля и возможной борьбы с нарушителями.

Напомним, что в начале июня китайский военный корабль почти столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе.

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