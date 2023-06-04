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Військові корбалі США та Китаю майже зіштовхнулися у Тайванській протоці

4 червня 2023 23:21
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Козюк Тетяна
редактор
Військові корбалі США та Китаю майже зіштовхнулися у Тайванській протоці
Військові кораблі Китаю. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Китайський військовий корабель майже зіштовхнувся з есмінцем США в Тайванській протоці. Це трапилося під час спільної канадсько-американської місії. 

Про це повідомляє REUTERS.

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Зіткнення вдалося уникнути

Відомо, що військово-морські сили США і Канади, у суботу, проводили спільні навчання у Тайванській протоці. У цей час китайський корабель мало не зіштовхнувся з ракетним есмінцем США.

Повідомляється, що він наблизився на 137 метрів, але зіткнення вдалося уникнути через те, що есмінець Китаю набрав значну швидкість. 

Погрози Китаю

Екіпаж китайського корабля зв'язався з американським і закликав, щоб той змінив напрямок, погрожуючи зіткненням. У відповідь американські військові попросили тримати дистанцію і врешті змінили курс. 

Західне командування назвало поведінку китайських військових "непрофесійною", а інцидент що трапився, "явно спровокований китайцями". 

Пізніше у Пентагоні розкритикували Китай за такі провокації. У відповідь Пекін звинуватив США в спробах дестабілізувати Індійсько-Тихоокеанський регіон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай звинуватив США у відродженні холодної війни, але прагне діалогу. Китайський міністр оборони Лі Шанфу заявив, що протистояння зі Сполученими Штатами призведе до "нестерпних руйнувань", проте він стверджує, що Китай націлений на співпрацю та діалог, а не на конфлікт. 

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