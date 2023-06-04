Военные корбалы США и Китая почти столкнулись в Тайваньском проливе

Военные корабли Китая. Фото: REUTERS

Китайский военный корабль почти столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе. Это произошло во время совместной канадско-американской миссии.

Об этом сообщает REUTERS.

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Столкновения удалось избежать

Известно, что военно-морские силы США и Канады, в субботу, проводили совместные учения в Тайваньском проливе. В настоящее время китайский корабль чуть не столкнулся с ракетным эсминцем США.

Сообщается, что он приблизился на 137 метров, но столкновения удалось избежать из-за того, что эсминец Китая набрал значительную скорость.

Угрозы Китая

Экипаж китайского корабля связался с американским и призвал, чтобы тот изменил направление, угрожая столкновением. В ответ американской военные попросили держать дистанцию и изменили курс.

Западное командование назвало поведение китайских военных "непрофессиональным", а случившийся инцидент "явно спровоцирован китайцами".

Позже в Пентагоне подвергли критике Китай за такие провокации. В ответ Пекин обвинил США в попытках дестабилизировать Индийско-Тихоокеанский регион.

Напомним, ранее мы писали, что Китай обвинил США в возрождении холодной войны, но стремится к диалогу. Китайский министр обороны Ли Шанфу заявил, что противостояние с Соединенными Штатами приведет к "несносным разрушениям", однако он утверждает, что Китай нацелен на сотрудничество и диалог, а не на конфликт.