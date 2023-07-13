Китай активно готовится к нападению на Тайвань, — The Washington Times

Правитель Китая Си Цзиньпин. Фото: qz.com

В Китае готовятся к войне против Тайваня в ближайшие месяцы. В стране также укрепляют финансовую систему, чтобы иметь надежную защиту от санкций Запада.

Об этом заявил финансовый аналитик, менеджер хедж-фонда и член правления Китайского центра Гудзоновского института Дж. Кайл Басс, передает The Washington Times.

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Подготовка Китая

"Я думаю, очень вероятно, что он (правитель Китая Си Цзиньпин. — Ред.) вторгнется на Тайвань. Я не военный стратег или аналитик. Я финансовый аналитик. Глядя на все надписи на том, что я называю Большой стеной, кажется, что она двигается в одном направлении", — объяснил он.

Когда может начаться война

По его словам, большая война может произойти уже через 12-18 месяцев. Такое мнение он высказал на том основании, как Си Цзиньпин публично произносит свои заявления. Глава Китая, по мнению Басса, еще с октября 2022 года показывает, что для него является приоритетом захватить Тайвань.

На подготовку Китая к войне указывают следующие факторы:

попытки смоделировать готовность китайской армии,

реализация ряда соответствующих политических мер (издание партийных директив и новых законов),

ряд финансовых мер, осуществленных в том же контексте.

По словам аналитика, в течение последних шести месяцев в КНР сделали много шагов, чтобы надежно защитить свои долларовые активы от разрушительных санкций США, которые похожие с теми, которые были введены против РФ после начала полномасштабной войны в Украине.

Также в Пекине начали избавляться от долларов, покупая вместо них золото. Кроме того, китайцы накапливают запасы зерна, что тоже может являться признаком подготовки к войне.

Как это предупредить

Басс отмечает, что США уже должны ввести разрушительные финансовые и экономические санкции, чтобы избежать войны.

Он добавил, что если отключить Китай от международной системы расчетов по финансовым транзакциям, известной как SWIFT, то это разрушит ориентированную на экспорт экономику Пекина.

Напомним, ранее китайские хакеры сломали ряд аккаунтов электронной почты, связанных с государственными учреждениями Западной Европы. Такие действия они предпринимали для шпионажа.