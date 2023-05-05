Китай хоче обʼєднатися з РФ задля "врегулювання" війни в Україні, — МЗС

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Китай заявив, що хоче просувати мирні переговори, щоб "врегулювати" війну в Україні. І зробити такий крок Пекін має намір у координації з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, повідомляють у пресслужбі МЗС.

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У Пекіні почали відкрито говорити про мирні переговори між Україною та Росією, а також координацію з РФ.

"Китай наполегливо просуватиме мирні переговори і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи", — заявив глава МЗС Китаю під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що осол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що США готові до проведення переговорів з Китаєм на високому рівні та бажають покращити "канали зв'язку" між двома державами.

А також американський посол у Китаї Ніколас Бернс заявив, що США хотіли б, аби китайська влада змусила Росію завершити свою повномасштабну війну в Україні. На його думку, розмова Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна була "хорошим першим кроком" до цього рішення.