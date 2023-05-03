США готові до переговорів із Китаєм та покращення зв'язків між країнами

Зустріч президента США Джо Байден з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту лідерів G20 на Балі. Фото:

Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що США готові до проведення переговорів з Китаєм на високому рівні та бажають покращити "канали зв'язку" між двома державами.

Про це повідомляє NBC.

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Бернс заявив, що відносини США з Китаєм залишаються "складними" й конкурентними, але Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і вірить, що подальший діалог буде конструктивним.

"Ми вважаємо, що нам потрібні найкращі канали зв'язку між двома урядами, і ми готові до діалогу", — зазначив американський посол.

Він підкреслив, що це особливо важливо робити "коли у країн є великі проблеми й серйозні розбіжності у відносинах". І також додав, що США "ніколи не соромилися говорити" і сподівається, що Китай у цьому плані піде назустріч.

Нагадаємо, що вчора, 2 травня, американський посол у Китаї Ніколас Бернс заявив, що США хотіли б, аби китайська влада змусила Росію завершити свою повномасштабну війну в Україні. На його думку, розмова Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна була "хорошим першим кроком" до цього рішення.

Також ми повідомляли, що захід дедалі більше розділяється у своєму баченні завершення війни в Україні. Давати більше зброї чи сприяти мирним переговорам? Засуджувати китайську невизначеність чи налагоджувати стосунки з Піднебесною? На ці питання має знайти відповідь лідер кожної європейської країни. Гнів заходу через невизначеність Китаю щодо України не може приховати зростаючі розбіжності в ЄС щодо підтримки Києва.