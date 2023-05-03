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США готовы к переговорам с Китаем и улучшению связей между странами

3 мая 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США готовы к переговорам с Китаем и улучшению связей между странами
Встреча президента США Джо Байден с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита лидеров G20 на Бали. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США готовы к переговорам с Китаем на высоком уровне и желают улучшить "каналы связи" между двумя государствами.

Об этом сообщает NBC.

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Бернс заявил, что отношения США с Китаем остаются "сложными" и конкурентными, но Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и верит, что дальнейший диалог будет конструктивным.

"Мы считаем, что нам нужны лучшие каналы связи между двумя правительствами, и мы готовы к диалогу", — отметил американский посол.

Он подчеркнул, что это особенно важно делать "когда у стран есть большие проблемы и серьезные разногласия в отношениях". И также добавил, что США "никогда не стеснялись говорить", и надеется, что Китай в этом плане пойдет навстречу.

Напомним, что вчера, 2 мая, американский посол в Китае Николас Бернс заявил, что США хотели бы, чтобы китайские власти заставили Россию завершить свою полномасштабную войну в Украине. По его мнению, разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина был "хорошим первым шагом" к этому решению.

Также мы сообщали, что мероприятие все больше разделяется в своем видении завершения войны в Украине. Давать больше оружия или способствовать мирным переговорам? Осуждать китайскую неопределенность или налаживать отношения с Поднебесной? На эти вопросы должен ответить лидер каждой европейской страны. Гнев мероприятия из-за неопределенности Китая по отношению к Украине не может скрыть растущие разногласия в ЕС по поддержке Киева.

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