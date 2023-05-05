Китай хочет объединиться с РФ для "урегулирования" войны в Украине, — МИД

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Китай заявил, что хочет продвигать мирные переговоры, чтобы "урегулировать" войну в Украине. И сделать такой шаг Пекин намерен в координации с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, сообщают в пресс-службе МИД.

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В Пекине начали открыто говорить о мирных переговорах между Украиной и Россией, а также о координации с РФ.

"Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", — заявил глава МИД Китая во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее мы писали, что посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США готовы к проведению переговоров с Китаем на высоком уровне и желают улучшить "каналы связи" между двумя государствами.

А также американский посол в Китае Николас Бернс заявил, что США хотели бы, чтобы китайские власти заставили Россию завершить свою полномасштабную войну в Украине. По его мнению, разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина был "хорошим первым шагом" к этому решению.