ЦРУ назвало терміни нападу Китаю на Тайвань

Директор ЦРУ США Вільям Бернс

Директор ЦРУ США Вільям Бернс припустив, що Китай може атакувати Тайвань у 2027 році. США знають, що лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на острів Тайвань до вказаного терміну.

Про це пише Reuters.

Китай атакує Тайвань

Директор ЦРУ сказав, що не варто недооцінювати амбіції Сі Цзіньпіна щодо Тайваню, попри те, що його, ймовірно, протверезили дії російських військових в Україні.

За словами Бернса, розвідка США знає, що Цзіньпін наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на острів Тайвань до 2027 року.

"Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення в 2027 році або будь-якого іншого року, але це нагадування про серйозність його намірів і його амбіцій", — зазначив він.

Також Бернс висловив думку, що китайський лідер, найімовірніше, "здивований і стурбований" і намагається винести уроки з "дуже поганої роботи" російських військових та їх озброєнь в Україні.

Примітно, що росія і Китай підписали договір про партнерство "без обмежень" у лютому минулого року, незадовго до вторгнення рф в Україну, яке посилило занепокоєння Заходу, що Китай може піти на такий крок щодо Тайваню.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони США заявили, що спостерігають за гігантською шпигунською кулею Китаю. Куля веде розвідку над північною територією США.