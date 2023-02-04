ЦРУ назвало терміни нападу Китаю на Тайвань

Китай може атакувати Тайвань у 2027 році, — Reuters
Директор ЦРУ США Вільям Бернс припустив, що Китай може атакувати Тайвань у 2027 році. США знають, що лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на острів Тайвань до вказаного терміну.
Про це пише Reuters.
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Китай атакує Тайвань
Директор ЦРУ сказав, що не варто недооцінювати амбіції Сі Цзіньпіна щодо Тайваню, попри те, що його, ймовірно, протверезили дії російських військових в Україні.
За словами Бернса, розвідка США знає, що Цзіньпін наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на острів Тайвань до 2027 року.
"Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення в 2027 році або будь-якого іншого року, але це нагадування про серйозність його намірів і його амбіцій", — зазначив він.
Також Бернс висловив думку, що китайський лідер, найімовірніше, "здивований і стурбований" і намагається винести уроки з "дуже поганої роботи" російських військових та їх озброєнь в Україні.
Примітно, що росія і Китай підписали договір про партнерство "без обмежень" у лютому минулого року, незадовго до вторгнення рф в Україну, яке посилило занепокоєння Заходу, що Китай може піти на такий крок щодо Тайваню.
Нагадаємо, що в Міністерстві оборони США заявили, що спостерігають за гігантською шпигунською кулею Китаю. Куля веде розвідку над північною територією США.