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США следят за гигантским шаром-шпионом Китая: детали

3 февраля 2023 11:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США наблюдают за шаром-шпионом из Китая
Министерство обороны США
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Министерстве обороны США заявили, что наблюдают за гигантским шпионским шаром Китая. Шар веде разведку над северной территорией США.

Об этом пишет CNN.

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Заявление Пентагона

Появление аппарата в небе прокомментировал представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. Он говорит, что за шпионским шаром наблюдают уже несколько дней, когда он пролетел над северной частью США.

"Мы уверены, что этот высотный аэростат принадлежит Китаю. Случаи такой активности наблюдались за последние несколько лет, в том числе администрацией", — сказал он.

По его словам, хотя текущая траектория полета воздушного шара проходит над "несколькими конфиденциальными местами", это не представляет значительного риска. Военнослужащие приняли решение не сбивать шпионский шар. Официальные лица США сотрудничают с китайским правительством как через китайское посольство в Вашингтоне, так и через дипломатическую миссию США в Китае по этому вопросу.

Напомним, что ранее в Пентагоне заявили, что первые боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем". Техника должна прибыть в "относительно близком будущем", уточнив, что речь идет о неделях.

В то же  время 20 января США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 млрд долларов. В него войдет бронетехника, противовоздушные средства обороны, боеприпасы и не только. 

 

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