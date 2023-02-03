США спостерігають за кулею-шпигуном із Китаю

Міністерство оборони США

У Міністерстві оборони США заявили, що спостерігають за гігантською шпигунською кулею Китаю. Куля веде розвідку над північною територією США.

Про це пише CNN.

Заява Пентагону

Появу апарату у небі прокоментував представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер. Він каже, що за шпигунською кулею спостерігають уже кілька днів, коли він пролетів над північною частиною США.

"Ми впевнені, що цей висотний аеростат належить Китаю. Випадки такої активності спостерігалися за останні кілька років, зокрема адміністрацією", — сказав він.

За його словами, хоча поточна траєкторія польоту повітряної кулі проходить над "кількома конфіденційними місцями", це не становить значного ризику. Військовослужбовці вирішили не збивати шпигунську кулю. Офіційні особи США співпрацюють із китайським урядом як через китайське посольство у Вашингтоні, так і через дипломатичну місію США у Китаї з цього питання.

Нагадаємо, що раніше в Пентагоні заявили, що перші бойові машини піхоти Bradley повинні прибути в Україну в "щодо близького майбутнього" . Техніка має прибути у "відносно близькому майбутньому", уточнивши, що йдеться про тижні.

Водночас 20 січня США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. До нього увійде бронетехніка, протиповітряні засоби оборони, боєприпаси та не тільки.