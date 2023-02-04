ЦРУ назвало сроки нападения Китая на Тайвань

Китай может атаковать Тайвань в 2027 году, — Reuters
Директор ЦРУ США Уильям Бернс предположил, что Китай может атаковать Тайвань в 2027 году. США знают, что лидер Китая Си Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к вторжению на остров Тайвань к указанному сроку.
Об этом пишет Reuters.
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Китай атакует Тайвань
Директор ЦРУ сказал, что не стоит недооценивать амбиции Си Цзиньпина по Тайваню, несмотря на то, что его, вероятно, отрезвили действия российских военных в Украине.
По словам Бернса, разведка США знает, что Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к вторжению на остров Тайвань к 2027 году.
"Это не означает, что он решил осуществить вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", — указал он.
Также Бернс выразил мнение, что китайский лидер, скорее всего, "удивлен и обеспокоен" и пытается извлечь уроки из "очень плохой работы" российских военных и их вооружений в Украине.
Примечательно, что рф и Китай подписали договор о партнерстве "без ограничений" в феврале прошлого года, незадолго до вторжения рф в Украину, которое усилило беспокойство Запада, что Китай может пойти на подобный шаг в отношении Тайваня.
Напомним, что в Министерстве обороны США заявили, что наблюдают за гигантским шпионским шаром Китая. Шар веде разведку над северной территорией США.