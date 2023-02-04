ЦРУ назвало сроки нападения Китая на Тайвань

Директор ЦРУ США Уильям Бернс

Директор ЦРУ США Уильям Бернс предположил, что Китай может атаковать Тайвань в 2027 году. США знают, что лидер Китая Си Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к вторжению на остров Тайвань к указанному сроку.

Об этом пишет Reuters.

Китай атакует Тайвань

Директор ЦРУ сказал, что не стоит недооценивать амбиции Си Цзиньпина по Тайваню, несмотря на то, что его, вероятно, отрезвили действия российских военных в Украине.

По словам Бернса, разведка США знает, что Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к вторжению на остров Тайвань к 2027 году.

"Это не означает, что он решил осуществить вторжение в 2027 году или в любой другой год, но это напоминание о серьезности его намерений и его амбиций", — указал он.

Также Бернс выразил мнение, что китайский лидер, скорее всего, "удивлен и обеспокоен" и пытается извлечь уроки из "очень плохой работы" российских военных и их вооружений в Украине.

Примечательно, что рф и Китай подписали договор о партнерстве "без ограничений" в феврале прошлого года, незадолго до вторжения рф в Украину, которое усилило беспокойство Запада, что Китай может пойти на подобный шаг в отношении Тайваня.

Напомним, что в Министерстве обороны США заявили, что наблюдают за гигантским шпионским шаром Китая. Шар веде разведку над северной территорией США.