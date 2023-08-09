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Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, — ISW

9 серпня 2023 07:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, — ISW
Президенти Китаю і Росії Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Після того, як Китай взяв участь в мирних переговорах у Саудівській Аравії, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і директор Комуністичної партії Китаю Управління Центральної комісії у закордонних справах Ван І провели переговори. Після них стало зрозуміло, що Китай ще більше не згоден з російським планом щодо закінчення війни в Україні.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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"У МЗС Росії та Китаю по-різному відобразили розмову Лаврова і Вана. У російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван "торкнулися низки "гарячих" регіональних тем, включаючи українську кризу", а в МЗС Китаю повідомили, що російська та китайська сторони "обмінялися думками" щодо війни", — йдеться у повідомленні.

Різні погляди на війну в Україні

Зазначається, що таке відображення перемовин в МЗС Китаю показує, що в Кремлі незадоволені через постійні спроби КНР просувати свій мирний план на міжнародних форумах. 

"(Це. — Ред.) узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, як хоче Кремль", — пояснили в Інституті. 

Нагадаємо, під час саміту у Джидді (Саудівська Аравія), 5-6 серпня, посилення розбіжностей між Китаєм і Росією щодо припинення війни в Україні було очевидним. Представники Китаю на зустрічі були "конструктивними" і "прагнули показати, що Китай — це не Росія".

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