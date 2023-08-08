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На саміті в Джидді розбіжності між Китає і Росією стали очевидними, — ISW

8 серпня 2023 07:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На саміті в Джидді розбіжності між Китає і Росією стали очевидними, — ISW
Делегації Китаю і США на саміті в Джидді. Фото: NBC News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час саміту у Джидді (Саудівська Аравія), 5-6 серпня, посилення розбіжностей між Китаєм і Росією щодо припинення війни в Україні було очевидним. Представники Китаю на зустрічі були "конструктивними" і "прагнули показати, що Китай — це не Росія".

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Позиція Китаю була конструктивною

Financial Times процитувала одного європейського дипломата, присутнього на переговорах, який сказав, що "сама присутність Китаю показує, що Росія все більше і більше ізольована".

"Китайська делегація заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі подібного формату, яка, ймовірно, також виключатиме Росію. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Росія відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року", — розповіли в ISW.

В Інститутті також наголосили, що китайська делегація повторно представила свій план під час переговорів у Саудівській Аравії. При цьому деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Ці звіти про переговори в Саудівській Аравії та інсайдерські твердження, якщо вони правдиві, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України та що відносини Росії та Китаю не є "безмежним партнерством", як намагаються показати у Кремлі.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори в Саудівській Аравії допомогли консолідувати міжнародний консенсус. У Джидді були присутні понад 40 країн. 

Нагадаємо, після зустрічі високопоставлених чиновників у Саудівській Аравії Китай підтримує новий раунд переговорів щодо пошуку миру в Україні.

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