На саміті в Джидді розбіжності між Китає і Росією стали очевидними, — ISW
Під час саміту у Джидді (Саудівська Аравія), 5-6 серпня, посилення розбіжностей між Китаєм і Росією щодо припинення війни в Україні було очевидним. Представники Китаю на зустрічі були "конструктивними" і "прагнули показати, що Китай — це не Росія".
Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Позиція Китаю була конструктивною
Financial Times процитувала одного європейського дипломата, присутнього на переговорах, який сказав, що "сама присутність Китаю показує, що Росія все більше і більше ізольована".
"Китайська делегація заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі подібного формату, яка, ймовірно, також виключатиме Росію. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Росія відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року", — розповіли в ISW.
В Інститутті також наголосили, що китайська делегація повторно представила свій план під час переговорів у Саудівській Аравії. При цьому деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Ці звіти про переговори в Саудівській Аравії та інсайдерські твердження, якщо вони правдиві, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю погоджується з Росією в питанні України та що відносини Росії та Китаю не є "безмежним партнерством", як намагаються показати у Кремлі.
Раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори в Саудівській Аравії допомогли консолідувати міжнародний консенсус. У Джидді були присутні понад 40 країн.
Нагадаємо, після зустрічі високопоставлених чиновників у Саудівській Аравії Китай підтримує новий раунд переговорів щодо пошуку миру в Україні.