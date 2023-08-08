На саммите в Джидде разногласия между Китаем и Россией стали очевидными, — ISW
Во время саммита в Джидде (Саудовская Аравия), 5-6 августа, усиление разногласий между Китаем и Россией по прекращению войны в Украине было очевидным. Представители Китая на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что Китай — это не Россия".
Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).
Позиция Китая была конструктивной
Financial Times процитировала одного европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что "само присутствие Китая показывает, что Россия все больше и больше изолирована".
"Китайская делегация заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече подобного формата, которая, вероятно, также будет исключать Россию. Российский инсайдерский источник утверждал, что Россия отклонила мирный план Китая по войне в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года", — рассказали в ISW.
В Институте также отметили, что китайская делегация повторно представила свой план в ходе переговоров в Саудовской Аравии. При этом некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.
Эти отчеты о переговорах в Саудовской Аравии и инсайдерские утверждения, если они правдивы, согласуются с предварительными оценками ISW о том, что Китай не полностью согласен с Россией в вопросе Украины и что отношения России и Китая не являются "безграничным партнерством", как пытаются показать в Кремле.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры в Саудовской Аравии помогли консолидировать международный консенсус. В Джидде присутствовало более 40 стран.
Напомним, после встречи высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии Китай поддерживает новый раунд переговоров по поиску мира в Украине.