На саммите в Джидде разногласия между Китаем и Россией стали очевидными, — ISW

Делегации Китая и США на саммите в Джидде. Фото: NBC News

Во время саммита в Джидде (Саудовская Аравия), 5-6 августа, усиление разногласий между Китаем и Россией по прекращению войны в Украине было очевидным. Представители Китая на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что Китай — это не Россия".

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Позиция Китая была конструктивной

Financial Times процитировала одного европейского дипломата, присутствовавшего на переговорах, который сказал, что "само присутствие Китая показывает, что Россия все больше и больше изолирована".

"Китайская делегация заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече подобного формата, которая, вероятно, также будет исключать Россию. Российский инсайдерский источник утверждал, что Россия отклонила мирный план Китая по войне в Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года", — рассказали в ISW.

В Институте также отметили, что китайская делегация повторно представила свой план в ходе переговоров в Саудовской Аравии. При этом некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.

Эти отчеты о переговорах в Саудовской Аравии и инсайдерские утверждения, если они правдивы, согласуются с предварительными оценками ISW о том, что Китай не полностью согласен с Россией в вопросе Украины и что отношения России и Китая не являются "безграничным партнерством", как пытаются показать в Кремле.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры в Саудовской Аравии помогли консолидировать международный консенсус. В Джидде присутствовало более 40 стран.

Напомним, после встречи высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии Китай поддерживает новый раунд переговоров по поиску мира в Украине.