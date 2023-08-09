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Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, — ISW

9 августа 2023 07:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, — ISW
Президенты Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

После того, как Китай принял участие в мирных переговорах в Саудовской Аравии, Министр иностранных дел России Сергей Лавров и директор Коммунистической партии Китая Управления Центральной комиссии по иностранным делам Ван I провели переговоры. После них стало ясно, что Китай еще больше не согласен с российским планом по окончании войны в Украине.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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"В МИД России и Китая по-разному отразили разговор Лаврова и Вана. В российском МИД сообщили, что Лавров и Ван "коснулись ряда "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", а в МИД Китая сообщили, что российская и китайская стороны" обменялись мнениями "по поводу войны", — говорится в сообщении.

Различные взгляды на войну в Украине

Отмечается, что такое отражение переговоров в МИД Китая показывает, что в Кремле недовольны из-за постоянных попыток КНР продвигать свой мирный план на международных форумах.

"(Это. — Ред.) согласовывается с предварительными оценками ISW о том, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, как хочет Кремль", — объяснили в Институте.

Напомним, во время саммита в Джидде (Саудовская Аравия), 5-6 августа, усиление разногласий между Китаем и Россией по прекращению войны в Украине было очевидным. Представители Китая на встрече были "конструктивными" и "стремились показать, что Китай — это не Россия".

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